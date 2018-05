Sanremo, Nuove soluzioni per la riduzione delle contaminazioni da prodotti fitosanitari: il programma

Sanremo. Si terrà giovedì 10 maggio l’incontro “Nuove soluzioni per la riduzione delle contaminazioni da prodotti fitosanitari nelle aziende agricole” presso l’stituto Regionale per la Floricoltura – Via Carducci 12.

Programma:

Ore 15:00 Dott. Piero GUARINO – Libero professionista

Le normative vigenti, al fine di contenere il rischio di “inquinamenti puntiformi”, prevedono la possibilità di ridistribuire l’eventuale rimanenza di soluzione fitosanitaria sulla coltura appena trattata, oppure di raccogliere le acque residue (botte, lavaggio interno ed esterno) e smaltirle attraverso ditte specializzate ed autorizzate. Durante l’incontro verranno presentati sistemi per una corretta gestione dei reflui da trattamenti antiparassitari, e verrà mostrato il sistema OSMOFILM: una soluzione tecnica innovativa in grado di ottimizzare lo smaltimento delle acque reflue dei trattamenti antiparassitari.

Ore 16:00 Dott.ssa Viviana PISANO – ASL 1 Imperiese

Dimostrazione/esercitazione sull’applicazione di un protocollo utile a una corretta gestione dei depositi di prodotti fitosanitari delle aziende e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

I partecipanti verranno coinvolti in una simulazione di gestione di un deposito di prodotti fitosanitari, e verranno loro forniti tutti gli strumenti necessari per metterlo nelle condizioni previste dalle nuove normative.

Ore 17:00 Dott.ssa Patrizia MARTINI – IRF Sanremo

Osservazioni sulla gestione dei prodotti fitosanitari (stoccaggio, distribuzione e smaltimento): durante l’incontro verranno fornite indicazioni utili ad adottare le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti fitosanitari.

La Regione Liguria, sulla base del D.G.R. 1341/2016, riconosce ai partecipanti all’incontro n° 1 credito formativo – a valere per l’area formativa “Manipolazione dei prodotti fitosanitari e gestione dei rifiuti” – utile al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari.

Per informazioni: tel. 0184 535149; mail: martini@regflor.it