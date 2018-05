Sanremo. Scrive un nostro lettore: “La presente in qualità di padre di due alunne del plesso scolastico Asquasciati-Nobel, nel quartiere Foce di Sanremo, per segnalare con preoccupazione lo stato di dissesto del muro in pietra, che contiene il terreno superiore posto a dislivello, sito nel vicolo pedonale che da via Vallarino conduce a via Panizzi ed al plesso scolastico pubblico Nobel-Asquasciati, percorso più volte ogni giorno da decine di bambini e genitori per raggiungere la scuola.

Come da foto allegate, il muro è spanciato, e si sono staccate varie pietre, che lasciano vuota una parte consistente, di cui temo il crollo, con ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità di chi vi transita. Ho segnalato quanto sopra con PEC al Comune di Sanremo in data 18/04/2018, per interessare l’ufficio viabilità, e/o altro ufficio comunale competente, perchè fosse svolto un sopralluogo con la massima urgenza, e fossero adottate le misure eventualmente necessarie a ripristinare la sicurezza del pubblico transito, senza che, ad oggi, mi risulti essere stato fatto alcunchè.

Chiedo un interessamento da parte della vostra testata perchè si possa smuovere la situazione, e far valutare tecnicamente dal Comune se vi sia o meno pericolo per la pubblica incolumità, ed in caso positivo ordinarne il ripristino”.