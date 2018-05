Sanremo, muore d’infarto a soli 50 anni sulle scale di casa: da poche ore dimesso dall’ospedale

Sanremo. E’ morto, stroncato da un infarto a soli 50 anni, Luca Maglialetti. Ieri, verso le 18, stava ritornando a nella sua abitazione di via Margotti, quando si è accasciato sulle scale di casa. Tempestivi quanto purtroppo inutili i soccorsi del 118, dal momento che l’uomo è morto poco dopo il malore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale, che ha constato le cause naturali del decesso. Maglianetti, che di lavoro faceva l’artigiano e in passato era stato anche volontario in Croce Rossa, era stato da poche ore dimesso dall’ospedale Borea, dove era ricoverato da alcuni giorni.