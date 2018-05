Sanremo. E’ stato rimosso anche il camioncino bianco nell’area che si trova in via Lamarmora, dietro le case popolari.

Grazie all’impegno del corpo di Polizia Municipale, con la collaborazione di Amaie Energia, nei giorni scorsi la zona era stata liberata da 7 autovetture e da 4 motoveicoli in stato di abbandono.

Era rimasto solo il camioncino, oggetto di furto, che è stato possibile rimuovere e smaltire una volta terminata la procedura da attivare in questi casi. “Ringrazio il corpo di Polizia Municipale e Amaie Energia per il lavoro svolto – commenta il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande – che ha permesso di liberare completamente quest’area. Ora finalmente sarà possibile procedere alla pulizia di tutta la zona”.