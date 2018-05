Sanremo, Michael Sfaradi presenta il libro “Stinger” ai Martedì Lerrerari: appuntamento al Teatro dell’opera del Casinò

Sanremo. Domani 29 maggio alle 16.30 nel Teatro dell’opera nell’ambito dei Martedì Letterari, con il Patrocinio dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane e in collaborazione con l’Associazione culturale Italia-Israele di Ventimiglia il giornalista e scrittore Michael Sfaradi presenta il volume:” Stinger”. (Belforte editore) Partecipano Maria Teresa Anfossi e Mara Cilli, rispettivamente Presidente e componete dell’Associazione Culturale Italia-Israele di Ventimiglia, il consigliere Angiolo Veroli in rappresentanza dell’Ucei, Unione Comunità ebraiaca Italiana. L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei Docenti.

Stinger

Incidenti aerei apparentemente inspiegabili, lanciatori spalleggiabili o facilmente trasportabili di nuova generazione in mano ai terroristi, un sistenma antimissile per aerei civili e l’impotenza dei governi occidentali davanti a una minaccia che potrebbe mettere in ginocchio il traffico aereo internazionale. Questi sono gli ingredienti di un Thriller che potrebbe essere legato alla realtà più di quello che possiamo immaginare.”

Il titolo dell’opera richiama lo stinger Fim 92 un missile terra-aria spalleggiabile a ricerca di calore, sviluppato negli Stati Uniti e utilizzato sia dalle forze armate Usa che dai suoi alleati. La sua prima serie è entrata in servizio nel 1981 e da allora è stato oggetto di notevoli trasformazioni per potenza e gittata.

Michael Sfaradi, nasce a Roma il 21/04/1961, cittadinanza israeliana.Giornalista Free Lance iscritto alla Tel Aviv Journalist Association n. 5555. Dal Febbraio 2008 collabora in Italia con il quotidiano Opinione delle Libertà sia nella pagina “estero” che in quella di “cultura e società”, con oltre 200 articoli pubblicati. Pubblica anche per il quotidiano Liberal e per il settimanale Tempi. Nel Gennaio del 2009, sempre per Opinione, è stato reporter di guerra durante l’operazione “Piombo fuso” sia dai confini fra Israele e Gaza sia, al seguito delle truppe israeliane, all’interno della Striscia non lontano dalle zone degli scontri a fuoco. Reportage completi di fotografie esclusive furono pubblicati su pagine particolari del quotidiano. Ha seguito inoltre la vicenda del Cargo Arctic Sea, ritrovato con le stive vuote a largo delle isole di Capo Verde, e dell’abbordaggio da parte delle forze speciali della marina israeliana del cargo Francop a largo di Cipro, commentando e unendo le due vicende come parti della stessa guerra di spie in atto intorno al nucleare iraniano. Nel Novembre 2007, per la Fratelli Frilli Editore, pubblica il romanzo “Il sorriso della morte”, che è stato presentato anche alla fiera del libro di Torino 2008 e recensito, tra l’altro, anche da Il Foglio, Il Tempo, Liberal, Opinione, Quaderni Radicali e altri, con una citazione anche su La Repubblica.

Nell’Ottobre 2011, per la Miele Edizioni di Lecce, ha pubblicato il romanzo “ Gli amori diversi” a tutt’oggi recensito da Agenzia Radicale (Quaderni Radicali), Assonews.it, Donnacercadonna.it, Opinione, Il Tempo, e con la recensione radiofonica di Rai Radio Uno. A Maggio del 2012 per la Miele Edizioni di Lecce ha pubblicato, in collaborazione con Milena Galeoto che ne ha curato la grafica, una raccolta di racconti per bambini intitolata “Daniele e i suoi amici”. A Giugno 2013 per la P.S. di Roma ha pubblicato il romanzo “Mosaico Mortale omicidi a Spilimbergo” .

Ultima fatica letteraria : “Stinger” (Belforte editore).

Il 5 giugno sarà l’entusiasmante verve di Chiara Moscardelli con il suo ultimo libro.” Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli” a chiudere la stagione primaverile dei Martedì Letterari. L’atteso appuntamento con La dott.sa Sara Taglialagamba è posticipato al 13 novembre prossimo per indisposizione della docente, che doveva presentare l’opera su Leonardo da Vinci:” I cento disegni più belli di Leonardo” ricordando la figura del prof. Carlo Pedrelli. Chiara Moscardelli ha anticipato la sua presenza ai Martedì Letterari con il suo nuovissimo libro della fortunata serie, pubblicata dalla Giunti Editore.

Giovedì 7 giugno nel Villaggio Giraglia presso lo Yacht Club Sanremo alle 18 si terrà la Cerimonia di consegna Premio Letterario Nazionale “Casinò di Sanremo- Antonio Semeria” Sezione Poesia. Partecipa Stefano Zecchi.