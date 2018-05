Sanremo. Più di un migliaio di “patacche” tra borse ed occhiali per un valore commerciale che supera agilmente le decine di migliaia di euro.

E’ questo il bilancio del maxi sequestro operato dalla polizia e dalla municipale in un appartamento di via Arnaldo Da Brescia.

di 8 Galleria fotografica Sanremo, maxi sequestro di patacche: nei guai due stranieri e l'italiano che gli affittava casa









Un abitazione trasformata in magazzino dai due senegalesi che l’avevano presa in affitto da un italiano. Loro (regolari sul territorio nazionale) sono stati denuciati per detenzione di merce dal marchio contraffatto.

Il locatore, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, rischia una denuncia per favoreggiamento e in passato altri due appartamenti del centro storico di sua proprietà erano stati trasformati dagli affittuari in magazzini di patacche. L’operazione odierna fa parte dei servizi di contrasto all’abusivismo commerciale messi in atto dalla Questura di Imperia su impulso del questore Cesare Capocasa.