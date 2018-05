Sanremo, Marco Sarlo replica a Sanremo On: “The Mall volano di presenze sul territorio”

Sanremo. A margine della conferenza stampa di questa mattina in Comune a Sanremo, l’assessore al Turismo Marco Sarlo ci ha rilasciato un suo commento in merito a quanto dichiarato ieri dai vertici di Sanremo On. I rappresentanti della rete di imprese sanremesi non hanno mai digerito l’arrivo dell’outlet The Mall e ieri nel corso di una conferenza stampa avevano paventato la ‘desertificazione futura del centro di Sanremo’ nel caso in cui a ridosso dell’outlet che dovrebbe essere realizzato in Valle Armea trovassero posto altri esercizi commerciali quali ristoranti, pizzerie, bar e alberghi.

A fronte di questo timore, è arrivata la pacata risposta dell’Assessore che invece vede nella possibile (ma non ancora certa) apertura dell’outlet un potenziale grosso vantaggio per l’economia turistica di Sanremo e di un ampio circondario.