Sanremo, M5S porta il ripristino del centro prelievi di Coldirodi in consiglio comunale

Sanremo. In consiglio comunale il gruppo dei pentastellati propone un ordine del giorno per il ripristino dei centro prelievi a Coldirodi.

Il consigliere Paola Arrigoni: “E’ fondamentale per gli anziani e i disabili. Chiediamo al Sindaco di adoperarsi in merito”.

Il vicesindaco Costanza Pireri: “Il Sindaco è già in contatto con l’ASL 1 per quel centro e quelli di altre frazioni. Quello di Coldirodi era stato chiuso perché non a norma. Stiamo pensando a piccoli centri senza necessità di autorizzazioni, anche a Bussana e Poggio”.

Arrigoni: “Dovete dirci dove e quando. Il consiglio aveva votato favorevolmente tre anni fa”.