Sanremo. Due uomini sono finiti in ospedale dopo una lite scoppiata all’interno di un’abitazione e poi conclusasi in strada al “Borgo” di Sanremo. I due sarebbero cognati e per entrambi è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.

di 5 Galleria fotografica Lite al borgo