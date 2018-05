Sanremo. Quello che doveva essere un incontro con una delegazione ristretta della Confcommercio sulla situazione del cambio di viabilità di via Galilei si è trasformato in una protesta.

Un gruppo di commercianti e di residenti della zona che, evidentemente, avevano ricevuto l’imbeccata sull’orario della riunione con il sindaco Alberto Biancheri, gli assessori Trucco e Biale – alcuni cartelli di invito alla mobilitazione erano stati affissi nei giorni scorsi nel quartiere – e si sono presentati a Palazzo Bellevue in forze per manifestare, ancora una volta, il loro disappunto sul cambio della viabilità che ha interessato la strada di collegamento con la Foce.

Non sono bastati gli annunci di buoni risultati arrivati dai dati del traffico elaborati da una società di consulenza incaricata dall’amministrazione per monitorare la situazione e tantomeno le prossime mosse: l’inversione del senso di marcia delle due bretelle fra via Pietro Agosti e via Galilei.