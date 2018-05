Sanremo. Nei giorni scorsi è stata finalmente liberata l’area che si trova in via Lamarmora, dietro le case popolari: il Corpo di Polizia Municipale con la collaborazione di Amaie Energia ha provveduto a rimuovere e a smaltire 7 autovetture e 4 motoveicoli che da tempo erano in stato di abbandono.

Rimane un camioncino, ancora oggetto di furto, che verrà rimosso e smaltito nei prossimi giorni una volta terminata la procedura che si deve attivare in questi casi.

Così commentano il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande: “Ci siamo interessati alla problematica dopo le segnalazioni di alcuni cittadini.

Ringraziamo la Polizia Municipale per il lavoro svolto e Amaie Energia per la collaborazione prestata nello smaltire questi rifiuti speciali. Ora che l’area è tornata finalmente libera, abbiamo scritto una lettera agli uffici competenti affinché venga effettuata una profonda pulizia. Stiamo anche valutando la possibilità di inserire alcune panchine per rendere la zona maggiormente fruibile”.