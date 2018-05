Sanremo, il Club Panathlon ospita la sciatrice olimpica Marta Bassino

Sanremo. Il 25 maggio il Panathlon Club Imperia – Sanremo ospiterà presso il ristorante Buca Cena del Circolo Golf degli Ulivi la sciatrice “azzurra” Marta Bassino.

Nel corso della serata evento, che avrà inizio alle 20, l’atleta della Nazionale di sci racconterà la sua esperienza ai XXIII Giochi Olimpici invernali.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, da l’assessore allo sport Eugenio Nocita, l’assessore al turismo Marco Sarlo, il presidente del Panathlon Imperia-Sanremo Angelo Masin, il socio Panathlon Imperia-Sanremo e organizzatore Giorgio Cravaschino, il portavoce della Riserva Bianca Leo Bozzo e il direttore del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo Vittorio Bersotti.

Marta Bassino

Marta Bassino è una sciatrice alpina nata a Cuneo che fa parte della squadra dell’Esercito e gareggia nelle specialità della: discesa libera, supergigante, slalom gigante e combinata.

Infanzia ed esordio nell’agonismo: avviata allo sci alpino all’età di due anni dal padre, maestro di sci e suo allenatore fino all’età di 14 anni, è cresciuta sportivamente dapprima nelle file dello Sci Club Lurisia (ove ha militato dal 2001 al 2003), poi dal 2003 al 2013 nello Sci Club Val Vermenagna e successivamente nella quadra del comitato piemonte FISI Alpi Occidentali. Tra i suoi primi risultati di rilievo, nelle edizioni 2009 e 2011 il trofeo Topolino. Vince lo slalom gigante per la categoria ragazze e si piazza sesta nella medesima gara, valida per la categoria allieve.

Stagioni 2011-2013: Esordisce nelle competizioni della Federazione Internazionale Sci nel dicembre 2011 in una doppia gara FIS tenutasi a Moso in Passiria, piazzandosi 19° in slalom gigante e non concludendo lo slalom speciale. Due mesi dopo esordisce in Coppa Europa, partecipando al supergigante di Sella Nevea del 14 febbraio 2012, che chiude al 43° posto; nella stessa località prende poi parte alle due discese libere (ove si piazza 35° e 37°) e alla supercombinata (che chiude al 34° posto). Nel febbraio 2012 è presente ai campionati italiani aspiranti di Cespoggio (ottenendo un4° posto in superG, un 9° in discesa libera e non terminando la supercombinata), poi nel mese di marzo a quelli di Bardonecchia (vincendo l’oro in gigante, superG e discesa libera) e agli assoluti di Roccaraso (over si piazza 35° in discesa libera).

Nell’aprile successivo è al via dei campionati juniores di Pampeago e dell’Alpe Cermis (ove ottiene un 33° posto nello slalom speciale ed esce nella gara di gigante). Nella stagione 2012-13 ottiene i primi punti (in totale 43) in Coppa Europa, piazzandosi 12^ e 16^ nelle due discese libere di Sankt Anton am Ariberg e 25^ nel superG di Sella Nevea: nella classifica generale risulta al 106° posto. A febbraio 2013 prende poi parte ai mondiali junior di Le Massif piazzandosi 6^ in discesa libera e non concludendo le gare di superG e gigante. Ad aprile si piazza 9^ in discesa libera e 12^ in superG ai campionati italiani di Pozza di Fassa. Ai campionati nazionali di juniores, tenutisi a Courmayer e Santa Caterina Valfurva nei mesi di aprile e marzo, chiude 30^ in slalom speciale, 4^ in discesa libera e 12^ in superG. Da ultimo vince due giganti validi come gare FIS a Sestriere e a Prato Nevoso. A marzo 2013 viene arruolata nel Centro sportivo esercito, col grado di caporale.

Stagioni 2014-2018

La stagione successiva vede la Bassino conquistare i primi successi in campo internazionale: il 27 gennaio 2014 vince la sua prima gara di Coppa Europa, conquistando il primo gigante di Sestriere; nella seconda gara, disputata l’indomani, chiude al 2° posto. Nel corso della stagione ottiene altri quattro piazzamenti tra le prime dieci, sempre in gigante; in totale conquista 377 punti, chiudendo al 17° posto la classifica generale e al 4° quella di gigante. Nel mese successivo vince l’oro in slalom gigante e si piazza 17^ in super G ai mondiali juniores di Jasnà (Slovacchia). A seguito di tali risultati viene convocata per la prima vola nella squadra italiana di Coppa del mondo, esordendo nel gigante valido per le finali di stagione 2014, tenutesi a Lenzerheide, che conclude al 19° posto. Nel corso della stagione vince altresì un gigante valido come gara FIS a Moso in Passiria e conquista il suo primo titolo nazionale assoluto, in gigante, a Livorno.

Nell’annata 2014-15 la Bassino entra a far parte della squadra nazionale B, partecipando a otto tappe di Coppa del mondo: il miglior risultato è il 6° posto nel gigante di Are, grazie al quale si qualifica per le finali di Coppa a Meribèl, ove conclude al 10° posto il gigante (dopo aver terminato 4^ la prima manche). Convocata per i mondiali di Vali/Beavr Creek 2015, chiude all’8° posto la prima manche del gigante, ma non riesce a concludere la seconda. Ai mondiali juniores di Hfjell non conclude la gara di gigante, per poi piazzarsi al 7^ in superG, 12^ in supercombinata e 25^ in slalom. In chiusura di stagione è medaglia di bronzo in gigante ai campionati nazionali.

Stabilmente inserita nella selezione nazionale di Coppa del mondo, nella stagione 2015-2016 ottiene vari piazzamenti a punti in slalom gigante, discesa libera e combinata alpina (il risultato più prestigioso è il 5° posto nel gigante di Jasnà): a fine stagione risulta 45^ in graduatoria generale e 13^ in quella di slalom gigante (rispettivamente con 193 e 178 punti guadagnati).

Il 22 ottobre 2016 ha ottenuto a Solden il suo primo podio in Coppa del Mondo, classificandosi 3° nello slalom gigante vinto dalla svizzera Lara Guf; nel proseguo della stagione replica il medesimo risultato nei giganti Pian de Coronas e Aspen, piazzandosi con regolarità tra le prime 5 posizioni. Riesce inoltre ad andare a punti anche in supergigante e combinata alpina. A fine stagione risulta 18^ in classifica generale e 6^ in quella gigante , vincendo inoltre il premio come miglior giovane della graduatoria. Ai mondiali di Sankt Moritz 2017 si è classificata 11esima nello slalom gigante e 17esima nella combinata. Ai XXII Giochi olimpici invernali di Pyengchang 2018, sua prima presenza olimpica, si è classificata quinta nello slalom gigante, decima nella combinata e non ha completato lo slalom gigante.

Caratteristiche tecniche

Atleta dal fisico minuto e longilineo, adotta una sciata scorrevole , caratterizzata da continuità di movimento, larga base d’appoggio e capacità di mantenere alta velocità anche in fase di curva. Tecnicamente polivalente, è specialista dello slalom gigante ed è competitiva ad alto livello anche nelle discipline veloci (discesa libera e supergigante).

Palmares

Mondiali juniores: 1 medaglia, 1 oro slalom gigante a Jasnà 2014

Coppa del Mondo: Miglior piazzamento in classifica generale: 18° nel 2017, 4 podi (3 in slalom gigante, 1 in combinata), 1 secondo posto (in combinata), 3 terzi posti (in slalom gigante)

Coppa Europa: Miglior piazzamento in classifica generale: 17° nel 2014, 2 podi, 1 vittoria a Sestriere Slalom Gigante, 1 secondo posto

Campionati italiani: 3 medaglie, 1 oro (slalom gigante nel 2014), 2 bronzi (slalom gigante nel 2015, combinata nel 2016)

Campionati italiani giovani: 5 medaglie, 3 ori (discesa libera nel 2015, supercombinata nel 2015 e nel 2016), 2 argenti (supergigante nel 2015, discesa libera nel 2016), 1 bronzo (slalom speciale nel 2016)

Campionati italiani aspiranti: Campionesse italiana aspiranti di slalom gigante nel 2012, campionessa italiana aspiranti di supergigante nel 2012, campionessa italiana aspiranti di discesa libera nel 2012.