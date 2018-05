Sanremo, interruzione di energia elettrica nella notte del 1º giugno: le zone interessate

Sanremo. L’Amaie SpA comunica che, per migliorare la qualità del servizio elettrico, eseguirà lavori sui propri impianti nella giornata di venerdi’ 01 giugno dalle 00 alle 6. Questo comporterà interruzioni nell’erogazione di energia elettrica alle utenze ubicate in:

Via Canessa, via G. Marsaglia, via Cap. Pesante, via Manzoni, corso Garibaldi, piazza Colombo, via Palazzo, via e piazza Mameli, via G. Matteotti, via Roma, via del Volturno, piazza Borea D’Olmo, via Gaudio, via Piave.

Gli impianti devono però considerarsi permanentemente in tensione per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.