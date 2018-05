Sanremo, incontro tra Cna balneatori e Amaie per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta

Sanremo. Si è svolto questa mattina nella sede Cna un incontro tra gli operatori del settore balneare ed i vertici Amaie: a ridosso della imminente stagione, infatti, si stanno pianificando, con il coinvolgimento diretto dei protagonisti dell’accoglienza turistica balneare, le soluzioni per migliorare il sistema di raccolta e la vivibilità della città, riducendo al mimino il disagio per operatori economici, addetti al servizio e soprattutto per proseguire nel costruttivo rapporto che permetterà alla città di risultare pulita e decorosa agli occhi di turisti ed avventori.

L’impegno reciproco si consolida e attraverso l’analisi puntuale delle diverse aree interessate che si svolgerà nelle prossime due settimane, in quel contesto saranno studiate soluzioni particolari per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti valutando anche la possibilità di installare nuove “isole ecologiche” che andranno ad aggiungersi alle numerose già esistenti.

Il direttore generale di Amaie, Giorgio Prato, ha dimostrato grande sensibilità e preso in considerazione le richieste ed i suggerimenti avanzati dagli imprenditori. Si è trattato di un momento di confronto importante e costruttivo con la società e tutti gli uffici che hanno partecipato all’incontro dando il proprio contributo al miglioramento del servizio.