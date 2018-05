Sanremo. Un sanremese di 66 anni, in sella ad uno scooter Honda Sh300, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente occorso intorno alle 23 sull’Aurelia bis poco prima dello svincolo per San Martino. L’uomo viaggiava in direzione Arma di Taggia.

Dopo aver perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da chiarire, lo scooterista è rovinato a terra ed è poi scivolato per una trentina di metri prima di andare a sbattere contro la parete del tunnel. A chiamare il 112 e a prestare la prima assistenza all’uomo sono stati alcuni automobilisti giunti sul posto dopo l’incidente.

di 6 Galleria fotografica Incidente Aurelia bis Sanremo









La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto il personale sanitario e un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice rosso di massima gravità.

A ricostruire la dinamica dell’incidente saranno gli agenti della polizia locale, accorsi sul posto. Al momento sembra che nessun altro mezzo sia coinvolto nel sinistro.