Sanremo. TAMBŌ nasce dall’idea di due giovani imprenditori per offrire un prodotto interamente realizzato e confezionato in Italia con materiali di qualità come la pelle e il cuoio, elementi distintivi dell’artigianato “Made in Italy”.

Ieri, sabato 19 maggio, nel cuore di Sanremo, il loro sogno ha preso vita e circondati dall’effetto di familiari ed amici hanno inaugurato il primo store in via Corradi, 18.