Sanremo. Sono ore di apprensione per amici, parenti e conoscenti del 66enne Silvano Ziviani. L’uomo, molto conosciuto in città per la sua attività di fiorista e per la sua carriera di pilota rallista, è in prognosi riservata nel reparto rianimazione dell’ospedale Borea dopo una caduta con lo scooter.

L’incidente è avvenuto sabato 19 maggio scorso verso 23 nella galleria dell’Aurelia Bis prima dello svincolo di San Martino in direzione ponente. Dopo aver perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da chiarire, lo scooterista è rovinato a terra ed è poi scivolato per una trentina di metri prima di andare a sbattere contro la parete del tunnel. A chiamare il 112 e a prestare la prima assistenza all’uomo sono stati alcuni automobilisti giunti sul posto dopo l’incidente.

Nella caduta, il malcapitato, ha riportato un politrauma e rischia l’asportazione della milza. Era stato subito soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso in codice rosso di massima gravità. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.