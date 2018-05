Sanremo, in occasione del Gran Prix di Monaco si intensificano i controlli alle case vacanze

Sanremo. Anche durante questa settimana, con Monaco che ospiterà il Gran Premio di Formula Uno, saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale in materia di case vacanze ad uso turistico.

Dall’inizio dell’anno, e in particolar modo durante le settimane del Festival di Sanremo e delle festività pasquali, sono state decine le verifiche effettuate e numerose le violazioni riscontrate.

L’intento è contrastare le irregolarità alla Legge regionale n. 32 del 12 novembre 2014 inerente alla mancata comunicazione alla Regione e al Comune.

Si ricorda ai proprietari di immobili che intendono avviare l’attività di affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanza che il facsimile della documentazione necessaria per mettersi in regola è scaricabile direttamente del sito della Regione Liguria.