Sanremo. Arriva la proroga fino al 2020 per le concessioni dei baretti del porto vecchio. La comunicazione è arrivata in una riunione con i commercianti della zona che si è tenuta nei giorni scorsi.

La scadenza fissata nel 2018 era già stata slittata di fatto dal decreto milleproroghe del governo che permette anche di spostare l’asticella della decadenza fino al 2020. E’ in questa direzione che vuole andare l’assessore al demanio Mauro Menozzi. Nel frattempo si deve definire quale progetto tra i due depositati a Palazzo Bellevue verrà messo a gara.

Entrambi i project infatti prevedono uno stravolgimento dell’area, la quale, ovviamente, comprende anche gli storici localini, chioschi e ristoranti fronte ciclabile.

Niente da fare invece sulla questione trasformazione delle concessioni in contratti di locazione. Battaglia che i gestori portano avanti da alcuni anni ma che non trova un sponda nelle intenzioni del Comune, anche se un’ipotesi in questo senso era stata prospettata dalla precedente amministrazione.

L’incontro è stato anche utile per una comunicazione di servizio: il giro di vite sui dehors, stile piazza Bresca, verrà dato anche sul fronte mare. “Troppe segnalazioni sono arrivate in Municipio ed è ora di dire che le regole devono valere per tutti”, spiega Menozzi. “Da parte nostra siamo disponibili a concedere più spazi per l’estate”.