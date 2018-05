Sanremo, il weekend a base di musica, intrattenimento e gastronomia è alle porte: un sabato e domenica ricco di eventi

Sanremo. In arrivo un weekend carico di eventi, partendo dal Club Tenco passando per il Casinò fino alla Pigna. Arrivato alla terza edizione, l’appuntamento primaverile del Club Tenco, si svolgerà nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18 maggio ed avrà come ospite d’eccezione il grande cantautore e compositore spagnolo Paco Ibanez che si esibirà, dalle 21.00, al Teatro del Casinò.

Quest’anno la novità: l’appuntamento con “Piña”, che porterà nel centro storico le manifestazioni dell’associazione “Pigna Mon Amour” accompagnate dal gruppo “Adventures”.

Le manifestazioni sono state presentate il 15 maggio nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue dall’Assessore al Turismo Marco Sarlo e dal sindaco Alberto Biancheri, in compagnia degli organizzatori degli eventi. Il gruppo ’68 e dintorni, ha organizzato al Forte di S. Tecla una mostra di fotografie e ricordi inerenti alle lotte operaie e studentesche che esplosero in Italia e a Sanremo durante il decennio 1968-1978. La mostra,terminerà il 20 maggio.

A conclusione di queste due settimane di mostre e dibattiti a Sanremo, città della musica popolare con il Festival della Canzone Italiana e città della musica colta con la Rassegna d’Autore del Club Tenco e di uno dei primi Festival di musica jazz, è stato organizzato per il 19 maggio in Piazza S. Siro, dalle 20 in poi, quello che abbiamo chiamato il Concertone a cui abbiamo dato il titolo “We are going to Sanremo” parafrasando la famosa canzone del 1967 di Scott Mc Kenzie “We are going to San Francisco” che se non direttamente contro la guerra fu comunque l’inno generazionale della cultura hippie legata alle battaglie pacifiste di quegli anni.

Al Concertone, presentato da Simone Parisi, dj ed esperto di musica, parteciperanno musicisti che canteranno le canzoni dell’epoca.

“Abbiamo scelto e fortemente voluto che si esibissero musicisti locali, privilegiandoli rispetto ad un nome di richiamo nazionale che se, dal punto di vista mediatico avrebbe sicuramente “tirato di più”, dall’altro avrebbe svilito e disatteso lo spirito della mostra stessa, nella quale da una parte abbiamo voluto valorizzare gli avvenimenti accaduti nel nostro territorio e dall’altra le professionalità musicali presenti in piazza S. Siro”.

La partecipazione sia dei musicisti che si sono esibiti all’interno del Forte di S. Tecla sia di quelli che saliranno sul palco in piazza sarà a titolo gratuito, nel pieno spirito degli anni ’70, così come è stato per tutti i collaboratori , anche professionisti che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto: il grafico Natale Neri, il fotografo Roberto Pecoraro, il presentatore Simone Parisi, il nostro cuoco Pietro La Corte e il direttore artistico degli eventi musicali Enzo Cioffi che non si è risparmiato affinché la musica avesse lo spazio che merita.

Alcuni dei gruppi che parteciperanno al Concertone sono in attività, altri si sono riuniti appositamente l’occasione. Suoneranno brani del decennio preso in considerazione con i “nostri dintorni” dal 1968 al 1978 dando spazio anche a canzoni di loro produzione, sia odierna che passata. Riteniamo ammirevole il loro impegno in quanto si esibiranno in un repertorio per loro non convenzionale.

I gruppi del Concertone: Mostly Harmless, Cristalli Fragili, Pepè, Christian G, Occulto, Freddy Colt e Roberto Durkovic, Piano B.

L’Assessorato alla Promozione del Turismo e Calendario Manifestazioni presenta i numerosi eventi che caratterizzano questo week-end di maggio all’insegna della musica, dell’enogastronomia e di tanto intrattenimento.

Di seguito la scaletta degli appuntamenti che interessano piazza San Siro, piazza Santa Brigida, la stessa Chiesa di Santa Brigida e il Teatro del Casinò e in allegato il comunicato descrittivo per ciascun evento:

GIOVEDI’ 17 MAGGIO

– ore 18.30, Chiesa di Santa Brigida: “Complice la musica” presenta la cantautrice Patrizia Cirulli che musicherà alcune poesie di José Saramago, Federico García Lorca e Frida Kalho. A cura del Club Tenco in collaborazione con Pigna Mon Amour. Ingresso gratuito.

VENERDI’ 18 MAGGIO

– ore 15.30, sede del Club Tenco: “Complice la musica” presenta l’incontro sulla letteratura in lingua castigliana e la canzone. Interverranno José Maria Micó dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona; Veronica Orazi dell’Università di Torino e Pietro Taravacci dell’Università di Trento. A cura del Club Tenco. Ingresso gratuito

– ore 21, Teatro del Casinò: “Complice la musica” presenta lo spettacolo live di Paco Ibáñez. Ad aprire un set speciale di Ginevra Di Marco. A cura del Club Tenco. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

SABATO 19 MAGGIO

– ore 12-22, piazza Santa Brigida: giornata di musica e attività a cura di Pigna Mon Amour e Adventure

– ore 20, piazza San Siro: concerto “We are going to Sanremo”. A cura di ’68 e dintorni

19 maggio 2018 | ore 12 – 22

Piazza Santa Brigida | Sanremo

Una giornata di musica e attività, a cura di Pigna Mon Amour e Adventures in collaborazione con alcune delle realtà più giovani e interessanti della zona in campo artistico e gastronomico, in una delle piazze più caratteristiche della città vecchia di Sanremo.

Parte del ricavato della giornata verrà destinato alle associazioni di quartiere della Pigna, da anni impegnate in attività ricreative e opere di riqualificazione in questo gioiello della nostra Riviera. Ingresso libero.

DJ

Federico

Mr Genca

Alex Amor

Edu (Play Crew)

Aïm N

James Falco

CIBO

Diego Pani | Ristorante Marco Polo

BAR

Birre artigianali del Birrificio Nadir

Il gin all’oliva taggiasca Taggiasco ExtravirGin – The Italian Distilled Gindi Olio Roi

STAND

– Progetto Moda Etica | Laboratorio Tessile | Fabbricazione Digitale a cura del Centro Risorse della Pigna

– M.R Handmade&Vintage

– CORP India

AUDIO E LUCI

Pico Service