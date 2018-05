Sanremo, il ringraziamento di Roberto Lombardi al reparto di radioterapia dell’ospedale Borea

Sanremo. Scrive Roberto Lombardi:

“Vorrei ringraziare il dottor Marco Orsatti e tutto il personale, medico e tecnico, del reparto di radioterapia dell’ospedale civile di Sanremo per le cure ricevute: ho conosciuto delle persone che svolgono la loro professione con dedizione, competenza, precisione, scrupolo e, soprattutto, umanità, fatto non comune oggigiorno!

Un ringraziamento particolare ed affettuoso a Patrizia, Emanuela, Manuela e Marco che, in prima persona, mi hanno assistito in modo simpaticamente amichevole!

Grazie ancora!”