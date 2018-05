Sanremo. Al via domani “Complice la musica” – manifestazione dedicata a Fernanda Pivano sul rapporto tra letteratura e canzone – che segna l’ouverture dei grandi eventi del 2018 organizzati dal Club Tenco sotto un unico grande tema annuale.

Arrivato alla terza edizione, l’appuntamento primaverile del Club Tenco, si svolgerà giovedì 17 e venerdì 18 maggio e sarà proprio in questa seconda giornata che avrà come ospite d’eccezione il grande cantautore e compositore spagnolo PACO IBÁÑEZ che si esibirà, dalle 21, al Teatro del Casinò.

Il fil-rouge tematico che unirà tutte le iniziative del 2018 è Migrans – Uomini, idee, musiche. «Il tema si riferisce a tutto ciò che attraversa le frontiere – ha spiegato il responsabile artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi – che non sono solo geografiche, ma anche linguistiche e culturali. Non riguardano solo i flussi migratori, ma temi come le influenze culturali, le commistioni di linguaggi, la traduzione». «Ibáñez – continua Sacchi - rappresenta Migrans perché attraversa i confini dei linguaggi espressivi conducendo la musica nei territori della letteratura e, nei dischi, anche della pittura. E lo fa spaziando anche geograficamente, trasmigrando dalla poesia spagnola a quella sudamericana».

Paco Ibáñez ha fatto della sua arte una magia di interazione tra letteratura e musica, due elementi sempre rivolti alla libertà, che ne hanno decretato la cifra stilistica. Sin dalla tenera età, la sua biografia è piena di spostamenti: dalla Spagna repubblicana sconfitta all’esilio parigino al seguito del padre, al ritorno in patria dopo la caduta nel franchismo. È stato uno dei più importanti esponenti della canzone d’autore e della cultura del secondo Novecento, compagno di strada di Salvador Dalí e Rafael Alberti, Georges Brassens, Pablo Neruda e Atahualpa Yupanqui.

Ad introdurre le note di Paco Ibáñez sarà Ginevra di Marco, Targa Tenco 2017, con un piccolo set che rappresenta un omaggio a Ibáñez e, contemporaneamente, alla poetessa argentina Alfonsina Storni. La manifestazione “Complice la Musica” si aprirà giovedì 17 maggio, alle 18.30, con un evento in collaborazione con Pigna Mon Amour, presso la ex Chiesa di Santa Brigida: la cantautrice Patrizia Cirulli, accompagnata dal musicista Massimo Germini, canterà alcune poesie da lei musicate, tra cui liriche di José Saramago, Federico García Lorca e Frida Kalho.

Nel pomeriggio di venerdì 18 maggio nella sede del Club Tenco, alle 15.30, si terrà l’incontro su Canzone e letterature in lingua castigliana con José Mari Micó dell’università Pompeu Fabra di Barcellona, Veronica Orazi dell’università di Torino e Pietro Taravacci dell’università di Trento. Il tema “Migrans – Uomini, idee, musiche” verrà ripreso anche al consuetudinario Premio Tenco – Rassegna della Canzone d’Autore in programma quest’anno il 18, 19 e 20 ottobre al teatro Ariston di Sanremo. Complice la musica è un evento organizzato dal Club Tenco con il contributo del comune di Sanremo e della Siae e grazie al supporto di Coop Liguria, della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, del Casinò di Sanremo e del Royal Hotel. L’inizio dello spettacolo di venerdì 18 maggio è previsto dalle 21.

Il programma in dettaglio:

Giovedì 17 maggio

– Alle 18.30 protagonista sarà la cantautrice Patrizia Cirulli che, accompagnata dal musicista Massimo Germini, musicherà alcune poesie di José Saramago, Federico García Lorca e Frida Kalho. Evento in collaborazione con Pigna Mon Amour. Ingresso gratuito.

Venerdì 18 maggio

– Alle 15.30, si terrà nella sede del Club Tenco un incontro sulla letteratura in lingua castigliana e la canzone. Interverranno José Maria Micó dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona; Veronica Orazi dell’Università di Torino e Pietro Taravacci dell’Università di Trento. Ingresso gratuito.

– Alle 21 presso il Teatro del Casinò di Sanremo si terrà lo spettacolo live di Paco Ibáñez. Ad aprire un set speciale di Ginevra Di Marco. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.