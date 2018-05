Sanremo. Gli studenti dell’I.T.T.E. Ruffini-D. Aicardi di Sanremo hanno organizzato dei percorsi di visite- guidate per far conoscere la città alle delegazioni dei vari istituti alberghieri italiani che in questi giorni si trovano nella nostra città per partecipare alla gara nazionale degli istituti Alberghieri edizione 2018.

Gli ospiti hanno potuto ammirare le bellezze di Sanremo e, visitando la “Pigna”, gli scorci più caratteristici del centro storico, ricevendo informazioni su arte, storia e le tradizioni del territorio. Le visite si sono concluse con la visita al Museo Civico di piazza Nota. Per gli studenti del Ruffini-Aicardi è stata l’occasione per mettere in pratica le competenze e capacità relazionali che vengono acquisite in questo specifico corso di studi.