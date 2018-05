Sanremo. Il 15 maggio, uno spettacolo teatrale divertente e stimolante è andato in scena ad opera del Laboratorio dei ragazzi del Teatro del Banchero, alle Opere Parrocchiali di Baragallo, adiacenti alla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” e al centro aggregativo Baraonda.

A fare da pubblico proprio i ragazzi della scuola, delle seconde e delle terze classi. L’iniziativa, molto apprezzata da studenti e docenti, è stata organizzata, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente, dal teatro del Banchero rappresentato dall’insegnante del laboratorio teatrale Giorgia Brusco, e dall’associazione Effetto Farfalla, che nella scuola realizza interventi di prevenzione del disagio all’interno delle classi e gestisce uno sportello di ascolto per studenti e famiglie.

Lo spettacolo, dal titolo “Storie di stelle perdute”, affronta l’attualità delle comunicazioni e delle relazioni al tempo di internet e degli smartphone. Dall’associazione Effetto Farfalla: «Si è trattato non solo di uno spettacolo godibile e coinvolgente, ma anche di un momento prezioso che può fornire spunti di riflessione, rispetto alla realtà e ai rischi, talvolta invisibili, che si corrono se non si comprende fino in fondo ciò è in gioco quando si accede ai social. E’ stata quindi una vera e propria attività di prevenzione, una sorta di “peer education”, realizzata dai giovani attori ad uso e vantaggio dei loro coetanei. Quella di oggi è stata una prima tappa. Lo spettacolo sarà certamente riproposto in altre scuole e contesti».