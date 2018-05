Sanremo. Si è svolta ieri una giornata all’insegna dell’ecologia alla Residenza Protetta B. Franchiolo Anni Azzurri. Gli ospiti hanno partecipato a laboratori sul tema dell’ecologia e dell’ambiente con particolare attenzione alla salvaguardia delle nostre spiagge e dei nostri mari realizzando cartelloni, ghirlande e pesciolini da appendere con materiale da riciclo.

Ospite dell’evento Alessandro Bellotti referente del progetto “m’Importa” che si occupa della delicata problematica della raccolta differenziata e della pulizia dei nostri litorali che ogni anno viene effettuata da questi preziosi e motivati volontari muniti di guanti e retino. Sono stati mostrati agli ospiti alcuni filmati sull’immenso lavoro che è stato fatto dai volontari e di come la Liguria si sia distinta in questo a livello nazionale.

di 13 Galleria fotografica giornata all'insegna dell'ecologia









Gli ospiti ed alcuni parenti hanno posto anche domande tecniche sul triciclo e i materiale da scarto. Molte le curiosità sull’inquinamento di mari e montagne e anche legate ai tempi di decomposizione dei diversi materiali, difficile davvero pensare ad esempio che la plastica impieghi addirittura 500 anni per biodegradarsi.

“L’argomento riguarda tutti noi nella nostra quotidianità e coscienza civica – dice il direttore della residenza B. Franchiolo Anni Azzurri Stefano Faraldi - per come vogliamo vivere la nostra vita e il nostro ambiente ma soprattutto per il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli. Non dimentichiamo inoltre che l’ attuale raccolta differenziata del “porta a porta” ci è stata tramandata proprio dai nostri nonni che anche in questo caso ci hanno lasciato sagge lezioni di vita”.