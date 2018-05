Imperia. Non arriveranno prima della fine del 2018 le sentenze per i “furbetti del cartellino”: i 42 dipendenti pubblici del Comune di Sanremo a processo per truffa ai danni dello Stato e utilizzo indebito del badge marcatempo. Oggi nell’aula del gup del tribunale di Imperia si è svolta un’udienza filtro con la calendarizzazione.

La requisitoria del pubblico ministero avrà inizio il 25 maggio e terminerà il prossimo 22 ottobre, quando inizieranno le arringhe della difesa che andranno avanti almeno fino al 30 novembre. Dopodiché, se i tempi saranno rispettati, arriveranno le sentenze: non prima, però, della fine del 2018.

Otto i riti abbreviati: quattro condizionati e quattro ordinari; sedici i patteggiamenti (8 davanti al gip e 8 ordinari) e 18 i riti ordinari per i quali è in corso l’udienza preliminare.

L’inchiesta, coordinata dai pm Maria Paola Marrali e Alessandro Bogliolo, ha portato alla sbarra 42 dipendenti del Comune di Sanremo accusati di truffa ai danni dello Stato e utilizzo indebito del badge marcatempo. Tutto venne a galla con un blitz della Finanza, scattato il 22 ottobre 2015: quel giorno furono eseguite 43 misure cautelari. 35 agli arresti domiciliari e 8 con obbligo di firma, mentre per 32 dipendenti era scattato il licenziamento.