Sanremo. La Donna volante, forme di luci e di colori, trasformisti, i più importanti maghi illusionisti, l’arte della manipolazione delle colombe, il più grande ventriloquo del mondo e tante tante “magiche sorprese” per uno spettacolo che si farà ricordare e che supererà le più altisonanti aspettative. Tutto questo, ma molto di più in Dreamagic venerdì 1 giugno alle 21 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Conduttore e interprete d’eccezione Walter Riolfo.

Lo spettacolo è composto da tutta una serie di performance in un crescendo di emozioni e di sorprese che rivoluzionano le leggi della fisica e della razionalità.

I prezzi dei biglietti sono: platea 1° settore € 30,00 – platea 2° settore € 20,00 – galleria € 15,00. Il botteghino del teatro sarà aperto nei giorni di martedì e giovedì con orario 16-19, e il giorno dello spettacolo con orario 16-19/20-21. Per info negli orari di botteghino tel. 0184-595273 – fuori orari botteghino tel. 0184-544633.

Venerdì 1 giugno – Teatro dell’Opera alle 21, Dreamagic: uno straordinario spettacolo, con i migliori artisti, per un’emozione senza fine. Ad ogni artista è associata un’emozione. Masters of Magic ha rivoluzionato millenni di arte magica, creando una nuova filosofia di spettacolo: una versione live dello “story-telling“, dove le emozioni rappresentano la chiave di accesso al cuore e alle menti dello spettatore.

Lo spettacolo sarà condotto da un ospite d’eccezione: Walter Rolfo. Autore e conduttore televisivo, illusionista, speaker al TEDxTrastevere e al WiredNext Fest, produttore e ideatore di Masters of Magic, programma di magia condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5, in quattro prime serate. Regia e light design di Alessandro Marrazzo. Molte le attrazioni.

La donna Volante: una bellissima modella dà il benvenuto in strada vicino al Casinò e inviterà gli ospiti all’evento fluttuando a mezz’aria in maniera impossibile. Ma ci sarà anche il performer che rimane seduto nell’aria, sospeso nei pressi del Casinò, intento a leggere il suo giornale. The Theatre Show: uno straordinario spettacolo, con i migliori artisti, per un’emozione senza fine.