Sanremo, donna scippata in strada San Martino: gettata a terra e derubata

Sanremo. Gettata a terra da un malvivente e derubata della collana d’oro che portava al collo: è una donna la vittima di uno scippo avvenuto in serata in strada San Martino. La donna sarebbe rimasta lievemente ferita per la violenza con cui il ladro le ha strappato la catenina che indossava.

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto.