Chi sarà stato?

Sanremo, decine di monete lasciate a terra: curioso episodio a San Martino foto

Tutte insieme non bastano per un caffè, ma si tratta sempre di soldi... lasciati per strada

Sanremo. Diverse monete del valore di 2 centesimi di euro sono state gettate sul marciapiede di corso Cavallotti, nel quartiere di San Martino. Oltre ai soldi, sulla panchina immediatamente vicino, è stato lasciata anche una borsetta. La presenza delle monete, il cui valore complessivo non sembra superare il costo di un caffè, ha destato un po’ di curiosità tra i passanti, che comunque non hanno raccolto quanto lasciato a terra da ignoti.

