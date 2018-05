Sanremo, convocato consiglio comunale: sul tavolo promozione turistica e sitazione di Riviera Acqua Spa

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno lunedì 14 maggio 2018, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) Approvazione verbali delle sedute precedenti: dal n. 14 al n. 20 del 26.03.2018, dal n. 21 al n. 25 del 29.03.2018 e dal n. 26 al n. 30 del 10.04.2018

3) Settore promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali programma annuale delle manifestazioni 2018 – approvazione (si propone immediata eseguibilità) prop. 47/2018

4) Relazione della amministrazione sulla situazione economica e operativa della Riviera Acqua Spa; conferimento del servizio acquedotto di amaie, indirizzi del consiglio comunale al sindaco ed alla g.c.; relazione della amministrazione sulla situazione attuale dei lavori manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli impianti anche a fronte dell’avvicinarsi della ormai prossima stagione estiva; eventuali correttivi attuabili e proposte conseguenti. (su richiesta della consigliera balestra e. + 5 – p.g. n.

26012 del 09.04.2018 – ai sensi dell’art.24 del regolamento del c.c.).