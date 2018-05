Sanremo, contributi per attività culturali alle associazioni: la giunta delibera

Sanremo. Promozione di eventi culturali nel centro cittadino e in quello storico. La giunta matuziana ha deliberato la scorsa settimana di attribuire i seguenti contributi alle associazioni cittadine che si fanno carico della promozione e dell’organizzazione di alcune manifestazioni ormai diventate parte integrante del calendario eventi del Comune. Si tratta di:

-Euro 2000 euro per il sostegno economico a favore dell’Associazione Libereso Guglielmi, quale compartecipazione per la realizzazione della manifestazione “Libereso: la forza della natura, disegni appunti e ricette del giardiniere di Calvino” in programma dal 24 aprile al 1° maggio 2018;

-euro 3.000 il corrispettivo all’associazione Pigna Mon Amour per la realizzazione dell‘evento “Maggio alla Pigna” nel periodo dal 1° al 26 maggio 2018;

-euro 5.000 il contributo da assegnare alla Dance in Motion, per l’effettuazione della manifestazione “Sanremo Dance Festival”, che si terrà nel periodo 28-29 aprile 2018;

-euro 4.000 all’Ariston Proballet per la realizzazione della manifestazione “Premio Danza Giovani Città di Sanremo” in programma il 19 maggio 2018;

-euro 3,000 alla I‘A.s.d. Scuderia Sanremo Rally Team per l‘effettuazione della manifestazione “4 Autoraduno Città di Sanremo” in programma nei giorni 5 e 6 maggio 2018;

-euro 7.562,00 all’A.s.d. Calciobalilla Sanremo per lo svolgimento della manifestazione“Sanremo Cup 2′ nel periodo 11/13 maggio;

-euro 6.000 alla manifestazione “Baby maratona 2018 20° edizione”, a copertura dei costi organizzativi della stessa che si sommano ai previsti 30.562 previsti a bilancio.

L’amministrazione ha deciso di sostenere gli appuntamenti che tengono nel tempo e sono capaci di portare i sanremesi e i turisti nel centro cittadino e nei luoghi che costituiscono il patrimonio storico pubblico.

Tra questi, spicca “Maggio alla Pigna“, cinque eventi che si terranno nei pressi di piazza Santa Brigida il 12-17-19 e 26 maggio 2018: esibizione live e Dj Set, concerti musicali, mercatino artigianale ed esposizione di artisti dell’Accademia di belle Arti.