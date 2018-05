Sanremo. Entra con la borsa schermata in uno dei centri commerciali di via Matteotti e cerca di uscire con 300 euro di merce rubata. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 17:30 in via Matteotti.

Colto sul fatto da uno dei responsabili del negozio, l’uomo, di mezz’età e nazionalità straniera, ha cercato in un primo momento di darsela a gambe ma è stato raggiunto e fermato pochi minuti dopo in via Corradi, sotto gli occhi dei passanti, dagli uomini dei carabinieri e della polizia che si trovavano di pattuglia nella via dello shopping.

Il tentativo di resistere al fermo ha innescato una colluttazione con le forze dell’ordine, il che è valso l’arresto per il reato di rapina.