Sanremo, coinvolgente incontro con lo scrittore Carlo Lucarelli al liceo Cassini

Sanremo. Il 18 maggio nella sede di Villa Magnolie del liceo G.D. Cassini, si è tenuto un coinvolgente incontro con il noto scrittore Carlo Lucarelli. Lo scrittore, prima della conferenza, ha inoltre concesso un’intervista ai ragazzi dell’ufficio stampa del liceo.

Il pluripremiato autore del romanzo “Intrigo italiano”, ha intrattenuto alcune classi raccontando aneddoti non solo misteriosi, ma anche comici, per raccontare loro le tecniche che adopera sin dal suo primo approccio con la scrittura. Il professor Lucarelli ha introdotto l’incontro ponendo in rilievo l’elemento della paura, che, incuriosendolo sempre di più, lo ha spinto ad avvicinarsi e ad affrontare i suoi timori.

Grazie alle domande degli studenti, l’autore ha soddisfatto ogni curiosità del pubblico e ha anche approfondito la genesi di Coliandro, uno dei suoi più celebri personaggi, protagonista anche di una fiction televisiva. Infine, ha inaugurato la mostra intitolata “Fotografare la realtà”, allestita dal corso di fotografia della scuola in collaborazione con il FotoClub Riviera dei Fiori di Sanremo.