Sanremo, chiusura al traffico delle vie Melandri e Ramelli per rifacimento segnaletica orizzontale

Sanremo. Si comunica che questa sera, a partire dalle 20, saranno chiuse al transito via Melandri e via Ramelli per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, che verrà effettuata in entrambe le strade durante la notte.

Da domattina le strade verranno riparte al transito con sensi di marcia invertiti: via Melandri sarà percorribile solamente a salire, via Ramelli a scendere. Si comunica inoltre che tale intervento potrebbe essere rinviato in caso di precipitazioni durante la notte, che renderebbero impossibili i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.