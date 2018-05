Sanremo, Casinò, Asl e fondi europei al vaglio del Consiglio comunale

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno martedì 29 maggio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) Approvazione verbali sedute precedenti: dal n.31 al n. 33 del 23.04.2018 e nn. 34 e 35 del 3.05.2018

3) Comunicazione al consiglio comunale ex art. 166, 2° comma, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della deliberazione della giunta comunale n. 106 del 17.05.2018

4) Settore segretario generale/servizio segreteria e organi istituzionali individuazione organismo collegiale indispensabile ex art. 96 del t.u.e.l. di cui al d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. prop. n. 38/2018

5) Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio controllo e partecipazione esterne Casinò Spa: approvazione piano d’impresa per il triennio 2018-2020 prop. n. 51/2018

6) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia res. pubblica – Pat sdemanializzazione area ubicata in via san francesco, parziale area di sedime del palasanita’, oggetto di trasferimento all’Asl n. 1 imperiese in adempimento accordo di programma tra comune, l’Asl n. 1 imperiese, Regione Liguria e l’Amaie Spa prop. n. 50/2018

7) Settore lavori pubblici fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione piano urbano della mobilità sostenibile del comune di Sanremo (p.u.m.s.) approvazione definitiva prop. n. 53/2018