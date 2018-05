Sanremo, cambia la viabilità in C.so Mazzini e Strada Tre Ponti per la partita “Sanremese vs Viareggio”

Sanremo. Il comandante del corpo di polizia municipale visto che, domenica 13 maggio si svolgerà presso il Campo Sportivo Comunale l’incontro di calcio di play-off tra “Unione Sanremo vs U.s.d. Viareggio 2014”, ha emesso un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale in C.so Mazzini e Strada Tre Ponti.

Preso atto delle direttive impartite, per le vie brevi, dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, in cui si

richiede lo sgombero delle aree dei veicoli in sosta intorno al campo sportivo, al fine di controllare che non si

verifichino situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica ordina che il 13 maggio dalle 12 alle 19,

vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli su tutta la carreggiata in Corso Mazzini su ambo i lati – da incrocio con Via Val d’Olivi a ingresso Est dello Stadio Comunale (fronte strada Tre Ponti).

La strada 3 Ponti – lato mare – nei limiti tracciati della prima area di sosta, a partire dal civico 20 sarà l’area riservata ai veicoli dei tifosi al seguito della squadra ospite, individuati dal personale in servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica. Sono derogati dai divieti i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso ed Emergenza.

L’ordinanza: Ord Dirig n 191 partita del 13 mag 2018