Sanremo. E’ di una donna di circa 40 anni e della figlia adolescente trasportate in ospedale con ferite lievi il bilancio di un incidente occorso intorno alle 18 in via Roma. Madre e figlia viaggiavano in sella ad uno scooter quando sono state centrate da un uomo anziano che, a bordo di una Lexus targata inglese, ha deciso di azzardare una svolta proibita, immettendosi sulla principale da via Carli e girando in direzione Ventimiglia e non Taggia, come invece avrebbe dovuto fare.

Le due donne sono rovinate a terra e sono state soccorse da due ambulanze (Croce Rossa e Volontari Soccorso Sanremo) che le hanno accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità.

di 6 Galleria fotografica Incidente sanremo









L’incidente ha paralizzato il traffico: si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro e smaltire il traffico.