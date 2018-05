Sanremo. Domenica 27 maggio dalle 08.30 alle 12.30 in piazza Colombo ci sarà la “Giornata della donazione” organizzata da Avis Imperia. Sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie e donare il sangue presso un’autoemoteca attrezzata.

Possono donare coloro che sono in buona salute che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni, peso superiore ai 50 kg, pulsazioni comprese tra 50 e 100 battiti al minuto, pressione massima compresa tra 110 e 180 e quella minima tra 60 e 100. Il personale medico, valuterà attentamente questi ed altri parametri affinché la donazione sia sicura sia per il donatore che per il ricevente.

La donazione dura pochi minuti. Poiché è meglio presentarsi a digiuno, verrà poi offerta una piccola colazione. A tutti i donatori verrà consegnato un buono colazione.

Per maggiori informazioni potete contattarci di numeri:

Dido 393 3678372

Max 335 1404244

Pagina FB AVIS Imperia