Sanremo, attenzione alla viabilità: in caso di disordini allo stadio è prevista l’interruzione del traffico veicolare

Sanremo. Il giorno 20 maggio la circolazione stradale in Corso Cavallotti e Corso Mazzini, è integrata come segue:

CORSO CAVALLOTTI e CORSO MAZZINI

Sospensione della circolazione veicolare con deviazione del traffico qualora si dovessero verificare assembramenti spontanei di persone o situazioni di pericolo tali da non consentire il regolare e sicuro svolgimento del traffico, secondo le esigenze rilevate sul posto ed in base alle disposizioni impartite dal Dirigente del servizio di Ordine Pubblico sono derogati dai divieti i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso ed Emergenza.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili e manifesti, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico.