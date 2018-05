Sanremo. Nella notte ignoti sono entrati all’interno dell’asilo Raggio di Sole in via della Repubblica, nel quartiere di San Martino, passando probabilmente dal retro dell’edificio, in strada San Martino, nell’omonimo quartiere matuziano.

I locali della struttura sono stati messi a soqquadro. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di uno sbandato che ha sottratto le monete dal distributore elettronico di bevande e merendine.

Stamane sul posto sono intervenuti i carabinieri.