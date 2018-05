Sanremo, apre Epilvero: il primo negozio di epilazione laser definitiva

Sanremo. Domenica 20 maggio, dalle 16, l’inaugurazione ufficiale del negozio Epilvero in via Pietro Agosti 49. Apre il primo negozio di epilazione laser definitiva con macchine ad alto profilo direttamente dall’America.

Epilvero nasce dalla voglia di “metterci la faccia” del socio fondatore Maria Vero, Federico Franco e dall’incontro con un importante gruppo imprenditoriale, deciso ad investire sulla competenza e la professionalità frutto di una ventennale esperienza nel settore dell’epilazione progressiva, che ha fatto della ricerca costante della qualità e dello sviluppo di protocolli di lavoro personalizzati unici il suo metodo operativo, avvalendosi di tecnologie e operatori, professionisti e medici d’eccellenza.

La soddisfazione di centinaia di clienti è il nostro riscontro e la nostra gratificazione, da qui il desiderio di far conoscere il metodo Epilvero “il vero risultato che cercavi” ad un numero sempre maggiore di persone desiderose di affidarsi a specialisti dell’epilazione progressiva, attraverso l’apertura di centri diretti (nessuna affiliazione in cui è molto difficile avere il controllo degli standard qualitativi) in località selezionate. Epilvero utilizza il meglio della tecnologia mondiale, ma fa della sua italianità nel servizio e nell’approccio con il cliente il suo tratto distintivo.

Le variabili del pelo e della sua ricrescita sono estremamente varie e soggettive oltre ad essere influenzate da numerosi fattori, questo rende indispensabile agire sfruttando metodiche e impostazioni diversificate in base alla risposta individuale. I protocolli di trattamento personalizzati Epilvero, partendo da una accurata e scientifica valutazione del fototipo e del tipo di pelo, sono in grado di assicurare ottimi risultati in ogni situazione. La garanzia sul risultato dei percorsi Epilvero è parte integrante del metodo.