Sanremo, aperte le iscrizioni agli esami di livello A2 di lingua italiana

Sanremo. Presso il centro italiano di cultura Fabrizi De André unico centro abilitato alla certificazione della lingua italiana in provincia, sono aperte le iscrizioni per il prossimo esame di certificazione CILS che si terrà, nella sede di Sanremo, il 19 luglio 2018.

L’esame sarà di livello A2 ed è indirizzato a tutti gli stranieri residenti in Italia con l’obbligo di certificare la conoscenza della lingua italiana. L’esame, essendo una certificazione internazionale, sostituisce in toto l’esame da fare in Questura. Per info fdasanremo@mail.com oppure info@fda-sanremo.com o sul sito www.fda-sanremo.com