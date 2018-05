Sanremo, alla Confartigianato il convegno “Tirocini e legge di bilancio”

Sanremo. Si terrà lunedì 14 Maggio, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36, un convegno dal titolo “Tirocini e Legge di Bilancio”. Durante l’incontro, in programma dalle ore 16:30 alle 18, saranno approfonditi i temi relativi all’attivazione dei tirocini e verranno presentati gli incentivi occupazionali per le assunzioni.

Al convegno, promosso da Synergie con il patrocinio della Confartigianato, interverranno Federico Fresia (Responsabile per la zona di Imperia della Confartigianato), Sonia Federico (Responsabile commerciale di Synergie per la filiale di Imperia) e Alessandro Caradolfo (District Manager per il territorio ligure di Synergie).

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti. La partecipazione al convegno è gratuita, con registrazione obbligatoria tramite il seguente link: https://synergie-italia.typeform.com/to/EonGsU

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524520 oppure inviando una mail all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it