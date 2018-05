Sanremo, al via la nuova rubrica di R24 Radio con Giusy Di Martino e Silvia Troiani

Sanremo. A partire dal mese di maggio, in diretta su R24 Radio, prende il via la trasmissione con Giusy Di Martino, una rubrica di tutela legale che tratterà le novità e le ultime sentenze per due mercoledì al mese.

Ad accompagnare Giusy in questa nuova avventura, la dott.ssa Silvia Troiani, consulente, avvocato abilitato a Roma, event manager e mamma di due bambine. Nella prima puntata le tematiche trattate saranno “Separazione e divorzio: alcune novità e recenti sentenze sul mantenimento dei figli minori”.

Appuntamento al 9 e al 23 maggio dalle 10 alle 11 e il 6 e il 20 giugno dalle 10 alle 11.