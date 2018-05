Sanremo. Anche questo weekend, il ristorante Roof Garden del Casinò, è stato in grado di offrire un sapiente mix tra cucina ed intrattenimento, garantendo ai propri ospiti un servizio di altissimo livello. Indispensabile l’intrattenimento musicale curato dalla Dem’Art di Andrea De Martini a sostegno del servizio di sala.

Sul palco un graditissimo ritorno: Amelia e Simone, il duo sanremese noto al pubblico per essere legato ai maggiori eventi organizzati tra la Riviera Ligure e la Costa Azzurra, conosciuti in diverse formazioni tra le quali Notalibera, AnywayMusica e Eufonika pop with Swing.

Un duo originale ,dinamico che ben si adatta al pubblico eterogeneo del Casinò di Sanremo. Duetti di sax, voce e fisarmonica su melodie italiane e internazionali

invitanti al ballo.

Nel tardo pomeriggio di Domenica, Il Roof Garden è stato teatro di un’importante evento legato strettamente alla città dei Fiori: l’Autoraduno Città di Sanremo.

A termine della premiazione delle bellissime autostoriche, un ricco buffet e l’apprezzata musica di Amelia e Simone. Tra gli intervenuti alla manifestazione , i saluti degli ogranizzatori e del presidente del consiglio comunale di Sanremo