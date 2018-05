Sanremo, al Palafiori seminario gratuito del CNA sulla privacy per le imprese

Sanremo. Si terrà mercoledì 16 maggio alle 18, il seminario gratuito organizzato da CNA e relativo al nuovo regolamento europeo sulla Privacy: si evidenzia che, in ragione dell’alto numero di adesioni, l’incontro, inizialmente previsto presso la sede CNA, si terrà presso la Sala Ranuncolo del Palafiori a Sanremo.

Il prossimo 25 maggio diventa completamente operativo il Gdpr (General Data Protection Regulation), che sostituirà le normative nazionali in materia introducendo importanti novità per tutte le imprese ed in particolar modo per chi tratta dati personali e/o sensibili. Il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy vuole assicurare ai dati personali dei cittadini dell’Unione Europea una protezione omogenea. Ecco quindi nuovi obblighi per il titolare ed il responsabile del trattamento, entrambi chiamati a ricalibrare totalmente l’approccio alla gestione dei sistemi di trattamento.

La tutela della Privacy e la sicurezza dei dati personali sono obblighi e necessità che ogni impresa deve considerare nel quadro delle relazioni che istituisce con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti. Per risolvere le problematiche che le imprese dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, CNA ha attivato un nuovo servizio che supporta l’impresa sul piano contrattuale e documentale, sul piano procedurale, sulle attività informatiche e con percorsi formativi per il personale. Ogni azione verrà effettuata a stretto contatto con l’impresa e sarà tarata alle sue reali esigenze.

Per maggiori informazioni raccomandiamo dunque la partecipazione all’incontro del 16 maggio, alle 18 presso la Sala Ranuncolo del Palafiori. Per confermare la partecipazione, è possibile contattare il nr 0184500309 oppure inviare una e-mail a segreteria@im.cna.it.