Sanremo. All’ordine del giorno del Consiglio comunale – già convocato, con nota Prot. Gen. n. 32946 del 07.05.2018, in adunanza ordinaria, nella solita sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per il giorno lunedì 14 maggio 2018 in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 – viene aggiunto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il seguente punto:

5) Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio controllo e partecipazioni esterne autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.a. Vendita della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Sanremo alla società stessa in relazione ad un’offerta vincolante di acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c. (Si propone immediata eseguibilità) prop. n. 52/2018.