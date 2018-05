Sanremo accoglie le celebrazioni del Corpus Domini con la filodiffusione in centro

Sanremo. Si svolge questa sera a partire dalle 20,30 la celebrazione del Corpus Domini.

Il ritrovo è fissato per quell’ora nel piazzale di Pian di Nave a fianco del Forte di Santa Tecla. Si inizia con la celebrazione della Santa Messa a cura del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, mons. Antonio Suetta, al termine della quale prende il via la solenne processione che raggiungerà piazza Borea d’Olmo dopo essere passata da corso Mombello e la pedonale Via Matteotti.

Nelle prime ore del pomeriggio una ditta incaricata ha iniziato i lavori di montaggio di un impianto audio per poter permettere a tutti i fedeli di poter ascoltare e seguire i canti e le preghiere durante la processione, dopo aver ascoltato la Santa Messa.

E’ prevista la presenza di parecchi disabili con difficoltà motorie ed è per questo motivo che la processione terminerà in piazza Borea d’Olmo e non in piazza San Siro nella con-cattedrale.

L’occasione è anche quella di festeggiare il ‘Cinquantesimo di fondazione dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi’ oltre alla chiusura del Mese Mariano. La festa cattolica del Corpus Domini, in onore del Sacramento dell’Eucarestia, si celebra sessanta giorni dopo la Pasqua.