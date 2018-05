Sanremo, abusivo vende frutta e pomodori per strada: scatta sequestro e maxi-multa

Sanremo. Merce sequestrata e ben 5.000 euro di multa per vendita senza licenza. E’ questa la sorte toccata oggi, verso l’ora di pranzo, ad un napoletano 42enne.

Stava vendendo abusivamente frutta e ortaggi davanti alla fortezza di Santa Tecla, quando è stato fermato da una pattuglia della polizia locale.

La mercanzia era contenuta in un grosso carrello di alluminio, quelli verticali usati per scaricare prodotti alimentari dai camion. Dentro, nelle cassette, c’erano per lo più pomodori, arance e fragole.

Ad un tratto, mentre stava spostando il carrello, l’uomo ha anche rovesciato buona parte del contenuto. Il tutto ora sotto sequestro nel Comando della municipale.Successivamente la frutta e verdura sequestrata è stata devoluta ad un ente benefico.