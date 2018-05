Sanremo, a spasso in centro con 7 grammi di “coca” addosso: arrestato dai carabinieri

Sanremo. La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia hanno arrestato O. B., 21enne marocchino, con precedenti di polizia, trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 7 grammi di cocaina.

L’uomo è stato pedinato dai militari in borghese nel centro cittadino prima di salire a bordo di un bus urbano ed essere fermato in corso Garibaldi. Condotto in caserma è stato perquisito è trovato in possesso della sostanza stupefacente occultata in una tasca interna del giubbotto.

Accusato di detenzione ai fini di spaccio, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa del rito direttissimo.